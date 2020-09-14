أوبك تخفض تقديرات الطلب على النفط في 2020 والنصف الأول من العام المقبل

خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تقديراتها بشأن الطلب العالمي على الخام هذا العام، وخلال النصف الأول من 2021، نتيجة ضعف أكبر من المتوقع في وتيرة تعافي مستويات الطلب داخل دول المنطقة الآسيوية، والتي تعد أكبر مستورد للمعدن الأسود مستوى العالم.

وأوضح التقرير الشهري للمنظمة النفطية الصادر اليوم /الاثنين/ أنه تمت مراجعة التقديرات بشأن معدلات الطلب بالخفض لتصل إلى متوسط 90.2 مليون برميل يوميا خلال الأشهر المتبقية من 2020؛ أي أقل بواقع 400 ألف برميل من تقديراتها الصادرة الشهر الماضي، كما أنها تعكس انكماشا قدره 9.5 مليون برميل يوميا مقارنة بالعام الماضي.

وحذر تقرير منظمة "أوبك" من أن التداعيات السلبية المترتبة على ضعف مستويات الطلب داخل القارة الآسيوية قد يستمر خلال النصف الأول من عام 2021، لافتا إلى أن المخاطر لا تزال تحدق بأسواق النفط لاسيما فيما يتعلق بأزمة تفشي فيروس كورونا ومخاوف الموجة الثانية واحتمالات توافر لقاح من عدمها.

وتوقعت المنظمة أن ينمو الطلب العالمي على النفط بنحو 6.6 مليون برميل يوميا ليصل إلى متوسط 96.9 مليون برميل يوميا العام المقبل، وهو ما يشكل انخفاضا بنحو 400 ألف برميل أيضا عن تقديراتها السابقة.

وأضاف تقرير "أوبك": "ما يزيد الأمور تعقيدا هو أن وتيرة تعافي النشاط الاقتصادي والطلب على النفط في دول آسيا مثل الهند تزال غير واضحة وغير مؤكدة".

وذكرت شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية أن تقرير منظمة "أوبك" يأتي في وقت تتجدد فيه مخاوف القائمين على صناعة الطاقة العالمية من ضعف التعافي الاقتصادي بعد أزمة كورونا، واستمرار تراجع الطلب على الوقود بعد أشهر من توقف حركة النقل والطيران العالمية.

على صعيد التداولات، تراجعت أسعار النفط في أعقاب صدور تقرير أوبك الشهري، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت مستوى 39.76 دولار للبرميل منخفضة بنسبة 0.2% عن التداولات الصباحية، فيما هبط سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.1% ليصل إلى 37.26 دولار للبرميل.

جدير بالذكر أن أسعار النفط العالمية فقدت نحو 40% من قيمتها منذ بداية عام 2020 وتطورات أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا وما صاحبها من تدابير عزل وإغلاق.