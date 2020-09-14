قال رئيس شركة بومباردييه للنقل، داني دي بيرنا، إن بومباردييه شركة كندية، ترجع بداياتها لعشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، لافتًا إلى أنها بدأت كشركة عائلية ونمت في اسكيدوز.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الأحد، أن الشركة بدأت أعمالها بزحافات الثلج وانتقلت لوسائل النقل الجوي والطائرات، قائلًا إنها استحوذت على شركة ألمانية «أدترانس» بعد ذلك.

وأشار إلى أنها استطاعت الاستحواذ على القدرة على بناء القطارات، وتصنيع الطائرات والقطارات، خلال الـ30 عامًا الأخيرة، مؤكدًا أنها شركة عالمية وأصولها عميقة في الجزء الفرنسي من كندا «كيبيك».

ولفت إلى أن إيرادات القسم الذي ينتمي إليه حوالي 8 مليارات يورو في دورة رأس المال السنوية، متابعًا: «لدينا 180 مصنعًا حول العالم، أو في كل بلد، من جانب لآخر، سواء جميع البلدان الأوروبية لدينا مصانع ولدينا أناس في كندا والولايات المتحدة وأستراليا وآسيا والشرق الأوسط».

وذكر أن الشركة تمتلك مصنعًا كبيرًا وأناس أكفاء في «ديربي» بإنجلترا، كأحد مواقعها الرئيسية، مستطردًا: «نصنع العديد من مركبات وقطارات السكة الحديد البريطانية، لدينا حضور كبير جدا في المملكة المتحدة وعملنا سويا مع وكالة تمويل الصادرات بالمملكة المتحدة لدعم الهيكل المالي الذي يتطلبه المونوريل في القاهرة».