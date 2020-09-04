متحف ويتني بنيويورك يعيد فتح أبوابه تدريجيا

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بعد نحو ستة أشهر تقريبا من الغلق جراء جائحة فيروس كورونا، أعاد متحف ويتني للفن الأمريكي بنيويورك فتح أبوابه أمام الجمهور العام، فيما بدأ الزوار بالفعل التوافد على المتحف الواقع في منهاتن.

ويجب الآن حجز التذاكر عبر الإنترنت مسبقا، ويتم السماح لأعداد أقل بدخول غرف المعرض في آن واحد. ويمكن للزوار توقع قواعد الصحة العامة المعتادة والتباعد الاجتماعي والكمامات.

وكان قد جرى غلق كل متاحف نيويورك تقريبا منذ مارس، ولكن منذ أواخر أغسطس سمحت السلطات رسميا للمتاحف بإعادة الفتح تحت شروط صارمة ولكن بشكل تدريجي.

وقبل متحف ويتني، كان متحف الفن الحديث ومتحف المتروبوليتان، بين متاحف أخرى أعادت فتح أبوابها بالفعل. ويعتزم متحف جوجنهايم أن يحذو حذوهم في الثالث من أكتوبر.

كانت صناعة الثقافة بالمدينة التي كانت إحدى بؤر تفشي الفيروس عالميا في الربيع، قد تضررت بشدة من الجائحة.

يذكر أن النحاتة جيرترود فاندربيلت ويتني قد أسست متحف ويتني في 1930 لدعم عمل الرسامين الأمريكيين الأحياء.