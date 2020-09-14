التنمية الاقتصادية الروسية تعدل توقعاتها لأداء الاقتصاد في 2020

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حسنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي للعام الحالي، بالرغم من تداعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ووفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم"، فإن الوزارة أصبحت تتوقع أن يتراجع الاقتصاد الروسي خلال العام الجاري بنسبة 9. 3%، بعدما كانت توقعات سابقة تشير إلى انخفاض نسبته 8. 4%.

كذلك تتوقع الوزارة أن يحقق الاقتصاد الروسي نموا في 2021 بنسبة 3. 3% بعد تسجيله تراجعا خلال 2020.

أما فيما يتعلق بالبطالة فتتوقع الوزارة أن يكون مستواها خلال العام الجاري عند 7. 5%.

كما من المتوقع أن يتراجع الدخل الحقيقي للسكان في 2020 بنسبة 3%، على أن ينمو العام القادم بنفس النسبة.

وفيما يتعلق بسعر صرف الروبل، يُتوقع أن يكون متوسط سعر صرف العملة الروسية أمام الدولار في 2021 عند 2. 71 روبل.