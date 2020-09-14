الكاف يخطر الزمالك بموعد مباراتي الرجاء بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

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أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» خطابا إلى نادي الزمالك بموعد مباراتي الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.
وحدد كاف موعد مباراة الذهاب يوم ١٨ أكتوبر المقبل بالمغرب على أن تقام مباراة العودة بمصر يوم ٢٤ من الشهر نفسه.