 الكاف يخطر الزمالك بموعد مباراتي الرجاء بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا - بوابة الشروق
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الكاف يخطر الزمالك بموعد مباراتي الرجاء بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

محمد مجدي
نشر في: الإثنين 14 سبتمبر 2020 - 6:36 م | آخر تحديث: الإثنين 14 سبتمبر 2020 - 6:36 م

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» خطابا إلى نادي الزمالك بموعد مباراتي الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وحدد كاف موعد مباراة الذهاب يوم ١٨ أكتوبر المقبل بالمغرب على أن تقام مباراة العودة بمصر يوم ٢٤ من الشهر نفسه.


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