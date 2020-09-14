عقب اثني عشر عاما من العيش من أجل الفن في مدينة شتوتجارت الألمانية، لم تكن الموسيقية ماريا كوليسنيكوفا تتصور أنها ستجد نفسها في السجن، حيث قالت ماريا البالغة من العمر 38 عاما مؤخرا في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في مينسك: "هذا ما أسفر عنه عملي السياسي".

فعقب الدراسة في شتوتجارت والعمل مديرة ثقافية، قررت كوليسنيكوفا قبل بضعة أشهر فقط ترك الحياة الهادئة في ألمانيا وراءها - وخوض المعركة ضد أليكسندر لوكاشينكو، الذي يوُصف باعتباره "آخر ديكتاتور في أوروبا".

هذا هو السبب في أن كوليسنيكوفا، عازفة الفلوت والخبيرة في الموسيقى التجريبية الحديثة، محتجزة الآن بتهمة محاولة الاستيلاء على السلطة بشكل غير قانوني في مينسك، وهي مهددة حاليا بمواجهة سنوات عديدة في السجن. وبسبب ذلك، القطاع الثقافي الألماني في حالة اضطراب وقلق - ويتوجه الآن إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مطالبا إياها، بصفتها رئيسة مجلس الاتحاد الأوروبي، بحملة من أجل الإفراج الفوري عن كوليسنيكوفا، وفقا لرسالة مفتوحة إلى ديوان المستشارية في برلين.

من بين الموقعين على الخطاب العشرات من العاملين في المجال الثقافي، وكذلك بعض السياسيين. تقول كريستينه فيشر، مديرة مؤسسة "موسيقى القرون" في شتوتجارت والمديرة الفنية لمهرجان "إكلات" للموسيقى الحديثة: "ماريا إنسانة ذات مسؤولية اجتماعية. وبصفتها فنانة، فإنها أرادت دائما الوصول إلى الناس وإحداث فرق". وقد تعرفت المرأتان كل منهما على الأخرى منذ ثلاث سنوات.

ومن شتوتجارت، أدارت كوليسنيكوفا مشاريع ثقافية، وشاركت في العمل على إنشاء مركز ثقافي في بيلاروس ولصالح المهرجان في ألمانيا. ومن خلال عملها الثقافي تعرفت على فيكتور باباريكو، الذي دعم مشاريع فنية بصفته رئيس بنك روسي. وقالت كوليسنيكوفا في اجتماع في مينسك قبل اعتقالها: "القيم، الخط الذي يمثله، قريب جدا مني. كان شديد الالتزام بتطوير الثقافة البيلاروسية والفن الحديث. إنه ديمقراطي ومنفتح".

وذكرت كوليسنيكوفا أن الأحداث تطورت بعد ذلك، حيث ترك باباريكو البنك، وقرر التحول إلى السياسة ومناهضة لوكاشينكو، الذي يحكم البلاد بقبضة حديدية منذ 26 عاما، وأضافت: "لقد عرضت عليه دعمي دون تردد، لكن بالطبع لم أكن أعتقد أنني سأجد نفسي في هذا الدور". وكان دورها في بادئ الأمر مديرة حملته الانتخابية.

وعندما اعتقل لوكاشينكو باباريكو، دعمت الفنانة البيلاروسية السياسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي تم قبولها في الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس الماضي، والتي تعتبر نفسها الفائزة في الانتخابات. ولكن بعد هروب تيخانوفسكايا إلى المنفى في الدولة العضوة بالاتحاد الأوروبي، ليتوانيا، استمر الدور السياسي لكوليسنيكوفا في التصاعد.

ولطالما كانت كوليسنيكوفا مهتمة بكيفية عمل شبكات التواصل الاجتماعي، وهي على دراية بالخوارزميات على الإنترنت، وتعرف منذ عملها كمديرة ثقافية كيفية تحقيق الانتشار على هذه الشبكات.

الفنانة، التي تدربت أيضا كمتحدثة في المؤتمرات، أعلنت أخيرا أنها تريد قيادة المعارضة بنفسها. وقد أعلنت عن تأسيس حزب "فمسته"، الذي يعني "مع بعضنا البعض". وقالت بنفسها في الاجتماع الذي عُقد في مينسك إنها قد تفتقد شرفة الورود في شتوتجارت، لكن الانتفاضة الكبيرة الآن هي عملها.

وعملت كوليسنيكوفا بالتعاون مع سفيتلانا أليكسييفيتش، الحائزة على جائزة نوبل للأدب، في هيئة رئاسية مكونة من سبعة أعضاء لمجلس تنسيق المجتمع المدني من أجل الانتقال السلمي للسلطة. وبعدما أعلن لوكاشينكو أن المجلس غير قانوني، أصبحت أليكسييفيتش الآن هي الوحيدة الطليقة في مينسك. وأعربت السيدة البالغة من العمر 72 عاما عن قلقها مؤخرا من أن لوكاشينكو قد يحبسها أيضا، وقالت: "أولا سرقوا أرضنا، والآن يقبضون على أفضل من لدينا"، مضيفة في المقابل أن مئات آخرين سيأتون مكانهم.

وترتبط كوليسنيكوفا بعلاقة وثيقة مع أليكسييفيتش، وهما الصوتان المؤثران في الثورة في الجمهورية السوفيتية السابقة، حيث لا يزال يطلق على جهاز الاستخبارات "كيه جي بي"، مثلما كان الحال في الحقبة الشيوعية، ولا يزال الجهاز يضطهد أي شخص مختلف في الفكر.

وكان مدير أوبرا شتوتجارت فيكتور شونر وعمدة المدينة فريتس كون من بين الموقعين على الرسالة الموجهة إلى المستشارة. وكتب كون إلى السفير البيلاروسي في برلين أنه "قلق للغاية" بشأن كوليسنيكوفا، التي كانت منخرطة اجتماعيا كمواطنة في شتوتجارت وتتمتع باحترام كبير.

تقول رفيقتها فيشر في شتوتجارت: "نتابع الأخبار هنا بترقب وإعجاب بكيفية تطور ماريا، وكييفة تمكنها من حشد هذه الجماهير بطاقتها وجاذبيتها الإيجابية، فهي لديها ببساطة غريزة حضور طاغية"، مضيفة أن الدور البارز الذي لعبته النساء في الاحتجاجات يتناسب أيضا مع توجه كوليسنيكوفا، وقال: "النساء كن يضطلعن دائما بدور محوري في مشاريعها الثقافية، التي كانت تدور حول القمع - بما في ذلك الاغتصاب - وحول تشجيع النساء على تحديد مصيرهن بأيديهن".

ولا تعتقد فيشر أن كوليسنيكوفا، التي كانت مطلوبة أيضا كمدرسة موسيقى، أرادت الانخراط في السياسة منذ البداية، وقالت "لكن من الرائع أن ترى كيف تتحمل المسؤولية"، معربة عن قلقها من احتجاز كوليسنيكوفا، إلا أنها أكدت ثقتها في قوتها، وقالت: "لا أعتقد أن لوكاشينكو يستطيع كسرها".