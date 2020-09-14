أمين الجامعات الإسلامية: التعليم الجامعي أحد عناصر بناء الإنسان ودعم التنمية البشرية

أكد الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية الدكتور أسامة العبد أن ترسيخ البنية المجتمعية يساهم في تحقيق التلاحم بين مكونات المجتمع، فضلا عن تعزيز القيم الثقافية، وبناء الإنسان.

وقال العبد - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش المؤتمر الافتراضي الذي عقدته رابطة الجامعات الإسلامية بعنوان: "دور الجامعات في خدمة المجتمع وترسيخ القيم" - إن التعليم الجامعي أحد العناصر الأساسية في بناء الإنسان ودعم التنمية البشرية على مستوى العالم، مشيرا إلى أن الجامعة معنية أساسا ببناء البشر في المناحي كافة.

وأضاف أن التعليم الجامعي أحد أهم القوى التي تحقق التنمية الاقتصادية والتقدم والازدهار، مؤكدا ضرورة ترسيخ العلاقة بين الجامعة والمجتمع من خلال تنمية البحث العلمي وربطه بواقع العمل والإنتاج، وإعداد الكفاءات البشرية التي يحتاجها المجتمع في مختلف الأنشطة، والاهتمام بالتنمية المستدامة لتحقيق الأهداف المأمولة.

وأشار العبد إلى أن الجامعات تعد منارات لترسيخ القيم والمباديء الصحيحة، مؤكدا أنه يجب غرس الأخلاق والقيم في نفوس الشباب حتى تسهم إسهاما بالغا في تحسين المجتمع وتقدمه وبناء جيل واع لا ينجرف خلف التيارات الكاذبة والمضللة.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالعلم والعلماء، والباحثين المخلصين، لخدمة المجتمعات ورفعة القيم.. مشيرا إلى أنه لدينا من أهل العلم والإداريين ما يُؤهل لذلك.