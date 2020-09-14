أول تعليق من والد طالب تربية أسوان بعد براءة الأخير من التحرش بمعيدته

- نثق في أخلاق محمود ولا يمكن أن يصدر منه أي فعل مخالف للأخلاق



قال متولي أحمد السيد، والد "محمود" طالب كلية التربية التي برأته المحكمة من تهمة التحرش بمعيدته خلال امتحانات الترم الأول بجامعة أسوان، إن الأسرة كانت تثق في براءة ابنها من التهم الموجهة إليه، متابعًا: "رفضنا كل عروض الصلح التي قُدمت إلينا، لأننا كنا متأكدين من قرار براءة محمود لثقتنا الكبيرة في نزاهة القضاء".

وأضاف: "كانت ثقتنا في اللة كبيرة والقضاء والعدالة، وهو ما ترجم اليوم بالفرحة التي شارك فيها أهل قريتي العتمور قبلي بكوم أمبو، وأهل أسوان".

وأكد متولي الذي يعمل بائع متجول بقرية العتمور قبلي بمركز كوم أمبو، أن الأسرة كانت تثق في أخلاق محمود، وأنه لا يمكن أن يصدر منه أي فعل مخالف للأخلاق.

وكانت محكمة جنايات أسوان في دائرتها الثانية، برئاسة المستشار محمد الغريب أصدرت، اليوم الاثنين، قرارا ببراءة طالب كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان، من التهم المنسوبة إليه بالتحرش بمعيدته خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي المنقضي 2019/2020.