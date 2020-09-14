زوج سيدة الدلنجات للمسؤولين: «كل الحاجات الكويسة اللي بتعملوها بتنتهي على أبواب المصالح الحكومية»

توجه الدكتور علي الجزار، زوج صاحبة واقعة مكتب تموين الدلنجات، بالشكر للمسؤولين لاهتمامهم بواقعة زوجته فور النشر عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسهم الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، مشيرًا إلى أن أحمد كمال متحدث الوزارة والعقيد أكرم عفيفي، اتصلا به للاستفسار عن الموضوع.

ووجه في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الأحد، حديثه للمسؤولين الكبار، بداية من وزير التموين، قائلًا: «كل الحاجات الكويسة اللي بتعملوها بتنتهي على أبواب المصالح الحكومية، وللأسف مش بنشوفكم.. احنا بنشوف الموظفين اللي بينفذوا تعليماتكم.. يعني الغلط اللي أنا بشوفه بتأكد إن السبب هو أنتم؛ لأنكم ماوصلتوش الرسالة الكاملة للموظفين دول عن إزاي يتعاملوا مع المواطنين بطريقة آدمية».

وتسائل: «الموظف ده مسؤول من مين؟ مين اللي يقدر يحاسبه أو يعاقبه لما يعامل الناس وحش»، متابعًا: «يبقى أنا من حقي لما أزعل، أزعل من الناس الكبيرة».

وناشد بتأهيل الموظفين نفسيًا قبل توظيفهم وإعلامهم بكيفية التعامل مع المواطنين، مشيرًا إلى أن البعض حاول تسوية الخلاف معه.

وتابع: «اللي يرضيني أن الموظف اللي أساء لزوجتي يطلع على السوشيال ميديا يعترف أنه أخطأ في أسلوب تعامله مع المدام».

يذكر أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر وقف مدير مكتب تموين بندر الدلنجات بالبحيرة عن العمل وتحويله للتحقيق، على خلفية أن إحدى السيدات عند ذهابها إلى مكتب تموين بندر الدلنجات طلبت من المكتب استخراج ورقة لصرف الخبز، وتم التعامل معها بعدم اهتمام وبشكل غير مقبول من جانب بعض العاملين بالمكتب.

وذكرت وزارة التموين - فى بيان- أنه بالبحث والمراجعة مع مديرية تموين البحيرة تبين أن السيدة صاحبة الواقعة كانت قد تقدمت بعمل بدل تالف للبطاقة التموينية الخاصة بها على موقع دعم مصر وذهبت للمكتب لاستلام خطاب الخبز، وجار استخراج بطاقة بدل تالف لها.