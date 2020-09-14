رئيس وزراء السودان يرأس وفد بلاده في اجتماعات الأمم المتحدة غدا

أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك سيرأس وفد السودان المشارك في أعمال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تنطلق في 15 سبتمبر الجاري.

وأشارت الخارجية السودانية - في بيان اليوم الاثنين - إلى أن الدورة الـ75 ستعقد للمرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة افتراضيا عبر البيانات المسجلة مسبقا؛ بسبب الظروف الصحية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، فضلا عن الإجراءات الاحترازية والصحية المطبقة عالميا.

ومن المقرر أن يُدلي حمدوك ببيان السودان أمام النقاش العام لتلك الدورة في 26 سبتمبر الجاري، كما ستُعقد عدد من الاجتماعات رفيعة المستوى، وهي الاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة، والاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الأقل نموا، والاجتماع رفيع المستوى بشأن أهداف التنمية المستدامة، وقمة التنوع البيولوجي، والاجتماع رفيع المستوى لتعزيز اليوم العالمي للقضاء على الأسلحة النووية، والاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الـ25 للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة.