وزير خارجية لوكسمبرج: لن نضحي باليونان مهما كلفنا الأمر

قال وزير خارجية لوكسمبرج، جان أسلبورن، إن «استفزازات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كثير من الأحيان تنذر بإشعال حرب في المتوسط»، منوهًا بأن الجيش اليوناني والسياسيين في اليونان لا يريدون إشعال حرب في المتوسط، لذا فإن حكومة أثينا ملتزمة بأقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع هذه الاستفزازات.

وأضاف أسلبورن، أثناء لقاء ببرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، «كاتحاد أوروبي أيضًا ملتزمون بأقصى درجات ضبط النفس لكن نتضامن مع اليونان بلا سقف ولا حدود، لأنه لا يمكن المقارنة بين دولة عضو في الاتحاد وأخرى غير عضو، ناهيك عن أن الموقف اليوناني هو الموقف القانوني»، متابعًا: «لن نضحي باليونان مهما كلفنا الأمر».

ووجه رسالة للأتراك: «إنكم تخترقون القانون الدولي بتحركاتكم في شرق المتوسط، مع ذلك الاتحاد مستمر في ضبط النفس، مضيفًا: «إدانتنا الاستفزاز التركي علنية، لكن الإدانة وحدها لا تكفي، لأن تركيا تهددنا بفتح الباب أمام 3 ملايين لاجئ سوري تجاه أوروبا، بموجب اتفاق مع تركيا بشأن اللاجئين السوريين، إضافة إلى أنها تهدد ألمانيا بإشعال الداخل من خلال 3 ملايين تركي يعيشون هناك».

وأشار إلى أنه من غير المقبول الاستسلام لاستفزاز تركيا، لكن لابد من إثبات من يتحكم في الأمر، لذا كان القرار بإعطاء تركيا فرصة أخيرة؛ فإما الاستجابة لكل المطالب الأوربية دون شرط أو العقوبات الرادعة.