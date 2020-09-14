وصول أول دفعة مساعدات من ألمانيا إلى اللاجئين في ليسبوس اليونانية

وصلت أول دفعة مساعدات مقدمة من هيئة الإغاثة الفنية (تي إتش دبليو) الألمانية إلى العاصمة اليونانية أثينا لتقديمها إلى المهاجرين الذين تشردوا بسبب حريق مخيم موريا في جزيرة ليسبوس.



وتشمل هذه الدفعة نحو 1400 سرير خلوي وكيس نوم بالإضافة إلى 78 خيمة.



وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الاثنين، أن من المنتظر إرسال شحنتي مساعدات أخريين خلال الأيام المقبلة.



ومن المنتظر توفير نحو 12 ألف كيس نوم، ونوهت الوزارة إلى أن السلطات اليونانية هي التي ستتولى توزيع هذه المساعدات ميدانيا.



وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أعلن يوم الجمعة الماضي في البرلمان أن إعداد نُزُل طوارئ للمهاجرين المشردين في جزيرة ليسبوس أكثر أهمية من الكلمات الكبيرة "فالمهم بالنسبة للناس الان ليس الكلام بل المساعدة وهذا ما نفعله".