يحب الجميع فكرة شم رائحة رائعة طوال اليوم، وهناك الكثير من الاختراقات التي تعمل علي منح أقصى استفادة من العطر، ولكن ما يهم حقًا هو مكان وضعه، وذلك لأنه يمكن لبعض النقاط في الجسم أن تجعل العطر ينتشر بشكل أفضل وتجعل الرائحة جيدة طوال اليوم.

ونشر موقع "فراجرنيس أكس" مجموعة من الأماكن التي يجب رش العطر بها للحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة.

* داخل الكوع

يفضل الكثير من الأشخاص وضع العطر على الرسغ، ولكن تعتبر أفضل نقطة لوضع العطر هي داخل الكوع، حيث إن هذه النقطة تنبعث منها الحرارة وتساعد على جعل العطر يدوم لفترة أطول.

* خلف الأذن

يمكن أن يساعد رش العطر خلف الجزء العلوي من الأذنين على انتشاره بشكل أفضل ويدوم لفترة أطول، وذلك لأن هذه البقعة تميل إلى أن تصبح دهنية، ما يساعد على الاحتفاظ بالعطر بشكل أفضل.

* زر البطن

يشع زر البطن الكثير من الحرارة، ما يجعله مكانًا مثاليًا للعطور، لذلك يجب التأكد من رش العطر على زر البطن للاحتفاظ بالعطر لأطول فترة ممكنة.

* خلف الركبتين

تمامًا مثل وضع العطر داخل الرفقين، يمكن وضع العطر خلف الركبتين أيضًا، وذلك لأن هذه المنطقة دهنية أكثر من البقع الأخرى ويمكنها الاحتفاظ بالعطر لفترة أطول.