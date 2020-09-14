الخارجية الصينية حول اتفاق البحرين وإسرائيل: نرحب بأي إجراءات تخفف من حدة التوترات بالمنطقة

أعربت الصين، اليوم الاثنين، عن ترحيبها بأي إجراءات من شأنها تخفيف حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، ردا على سؤال لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في بكين حول البيان المشترك الصادر الجمعة عن الولايات المتحدة وإسرائيل والبحرين حول اتفاق الأخيرتين على تطبيع العلاقات.

وقال بين "تابعت الصين التقارير ذات الصلةـ وترحب الصين بأي إجراءات من شأنها أن تساعد على تخفيف حدة التوتر بين دول الشرق الأوسط وتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين. وتأمل الصين أن تتخذ الأطراف المعنية إجراءات ملموسة لإعادة القضية الفلسطينية إلى مسار الحوار والتفاوض على قدم المساواة قريبا".

وأضاف بين أن "موقف الصين من القضية الفلسطينية ثابت وواضح، وستواصل (بكين) دعمها الثابت لقضية الشعب الفلسطيني العادلة لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة. وسنواصل الاضطلاع بدور نشط وبناء في هذا الصدد".