محافظ شمال سيناء: زراعة 490 ألف فدان كمرحلة أولى من مياه محطة بحر البقر

قال محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الهيئة الهندسية ببدء العمل غدًا في تحضير البنية الأساسية لزراعة 490 ألف فدان من محطة معالجة بحر البقر.

وأضاف شوشة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن تركيز الرئيس السيسي الأساسي على المنطقة التي تعتبر الأفقر في الزراعة، نظرًا لندرة المياه في وسط سيناء، ذاكرًا أن تكلفة إخراج المياه من البئر الواحد لـ42 فدانًا تصل من 8 لـ10 مليون جنيه.

وأكد محافظ شمال سيناء، أن مسار محطة معالجة مياه بحر البقر سيكون ضمن أغنى وأفضل المناطق، لأنها تمتاز بجودة وخصوبة الأراضي رغم ندرة المياه فيها بشكل كبير.

واستطرد: «لما أروي الأرض بمياه بحر البقر ستغذي الخزان الجوفي والبير هيكون ذي عمق أكبر مع مرور الزمن»، مؤكدًا تكامل منظومة العمل.