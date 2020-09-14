وكيل النواب يشيد بوعي المصريين ضد الدعوات التخريبية

محمود الشريف: لم نكن نصل لهذا النجاح سوى بفضل الإرادة السياسية بدون مجاملة

الشريف: واهم من يتصور أن مصر تعود للوراء

قال محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن المشروعات القومية التي بدأت في سيناء والمنطقة الغربية والجنوبية وفي صعيد مصر وبعض المناطق لم يعلن عنها سوى عند افتتاحها، معقبًا: «المواطن لما بيمشي في الطرق النهاردة ويشوف التطوير اللي حاصل بيقول بسم الله ما شاء الله امتى اتعمل ده»، بحسب تعبيره.

وأضاف الشريف، أثناء لقاء ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي عبر فضائية «ten»، مساء الأحد، أن حجم الموارد الضائعة على مصر من الاقتصاد غير الرسمي يصل إلى ما يقارب الـ70%، مشيدًا بتنفيذ مشروع المنظومة الرقمية للدولة؛ سيصب في صالح المواطن.

واستطرد: «لولا قطاع المقاولات اللي اتعمل والمشروعات اللي استعملت ما كان هذا النجاح، فهذا بتوفيق من الله وبفضل الإرادة السياسية حقيقة بدون مجاملة»، مؤكدًا أن «زمن المسكنات انتهى، ودخلنا في مرحلة البناء».

وأشار إلى أن الشعب المصري واع وذكي للدعوات التخريبية، ولن يسمح بأن يعود بمصر إلى الوراء، مضيفًا أن الفلاح المصري على أرضه مثله دكتور الجامعة؛ يعي الأمور المخربة.

وتابع: «لن نجعل مصر أبدًا دولة بها خراب، واهم من يتصور أن مصر تعود إلى الوراء»، مناشدًا المواطنين عدم السماح لأي أحد بمد يد التخريب الوطن مرة أخرى.



