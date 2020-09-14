مطالبات أمريكية باستجواب والت ديزني بسبب فيلم مولان

أثار فيلم الرسوم المتحركة الجديد "مولان" من إنتاج شركة والت ديزني، والذي تبلغ تكلفته 200 مليون دولار، عن محاربة أنثى في الصين القديمة جدلاً بسبب تصويره جزئيًا في منطقة شينجيانج، وهي المنطقة التي تثير انتقادات على مستوى واسع في العالم نتيجة لحملة الصين على الأويغور وغيرهم من المسلمين فيها.

كتب أعضاء مجلس الشيوخ والممثلون الجمهوريون في رسالة الجمعة الماضية، موجهة إلى الشركة المنتج للفيلم: "تعاون ديزني الواضح مع المسؤولين في جمهورية الصين الشعبية وفي منطقة شينجيانج، الذين يتحملون أكبر قدر من المسؤولية عن ارتكاب الفظائع - أو التستر على الجرائم - بحق المسلمين في المنطقة أمر مقلق للغاية".

وحث مجموعة من المشرعين من الحزبين بما في ذلك المرشح الرئاسي السابق ماركو روبيو، الرئيس التنفيذي لشركة والت ديزني بوب تشابك على شرح علاقة الشركة بسلطات الأمن والدعاية في منطقة شينجيانج الصينية أثناء إنتاج ملحمة الحرب الحية " مولان"، ولم ترد ديزني على الفور على طلب التعليق.

وقال المشرعون بينهم المرشح الرئاسي السابق ماركو روبيو، السيناتور الجمهوري الذي يشارك في رئاسة لجنة الكونجرس التنفيذية لمراقبة حقوق الانسان في الصين "CECC "، إن المعلومات المتعلقة بدور بكين في احتجاز الأويغور كانت منتشرة في جميع وسائل الإعلام قبل تصوير فيلم "مولان".

وأضاف أن قرار تصوير أجزاء من الفيلم بالتعاون مع عناصر الأمن والدعاية المحلية، يعطي شرعية ضمنية لمرتكبي الجرائم التي قد تبرر تصنيف الإبادة الجماعية.

نفت وزارة الخارجية الصينية مرارًا وجود معسكرات إعادة تأهيل في المنطقة، ووصفت هذه المنشآت بالمؤسسات التعليمية واتهمت ما تصفه بالقوى المناهضة للصين بتشويه سياسة شينجيانج وتصويرها بشكل عنصري يضطهد الأقليات.

كما وجه المشرعون التساؤلات لشركة ديزني عن استخدام العمالة المحلية أو الأويغور أو عمالة أخرى من الأقليات العرقية في العمل، بالإضافة إلى بذل العناية الواجبة لضمان عدم استخدام العمالة القسرية أثناء إنتاج الفيلم.

وعلى صعيد آخر قد أعلنت إدارة ترامب هذا الأسبوع أنها أعدت أوامر لمنع استيراد منتجات القطن والطماطم من شينجيانج بسبب اتهامات باستخدام العمالة القسرية.

وفيلم مولان يحكي قصة محاربة صينية تحاول التخلص من الحياة التقليدية للفتاة، وتتنكر في زي محارب يقوم بأعمال بطولية، وتقاتل كرجل لإنقاذ والدها ووطنها، وحقق الفيلم إيرادات ضعيفة بلغت 23.2 مليون دولار خلال ظهوره الأول في دور العرض الصينية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الرقم المتحقق في افتتاح الفيلم بعطلة الأسبوع، يضعه في ذيل قائمة أفلام ديزني الأخرى بالبلاد.

يعد العمل نسخة جديدة من فيلم الرسوم المتحركة لديزني الذي انتج عام 1998، وتعتمد قصتة على أغنية شعبية صينية يعود عمرها إلى قرون من الزمان، وضم الفيلم طاقم عمل آسيوي بالكامل، ومن بطولة ليو ييفي، الممثلة الصينية الأمريكية.