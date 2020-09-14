مساعد وزيرة الصحة: نسبة إشغال مرضى كورونا بالحميات تتراوح من 35% إلى 45%

قال إيهاب كمال، مساعد وزيرة الصحة لشؤون الطب المهني ومدير عام إدارة الحميات، إن نسبة إشغال مرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في الأقسام الداخلية بالمستشفيات تتراوح من 35% إلى 45%.

وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، أن نسبة الإشغال في الرعايات المركزة لا تتعدى 80%، مشيرًا إلى أن النسبة تتراوح من 35% إلى 40% على أجهزة التنفس الصناعي.

وأشار إلى أن «النسب لا تقارن بالوضع في شهر مايو»، متابعًا: «النسب الحالية فضل من ربنا ومجهود العاملين في وزارة الصحة، ونتمنى الاستمرار على المعدلات وعدم حدوث زيادة فيها».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 788 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 83261 حالة.

كما تم تسجيل 148 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 20 حالة جديدة.