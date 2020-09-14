مجلس حقوق الإنسان الأممي يناقش الوضع في بيلاروس يوم الجمعة

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قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مناقشة الانتهاكات في بيلاروس في جلسة خاصة يعقدها يوم الجمعة المقبل.

وقال المبعوث الألماني ميشائيل فون أونجرن-ستيرنبرج: "تتواصل عمليات الاختفاء القسري والاختطاف والطرد والاحتجاز التعسفي في بيلاروس كل يوم"، موضحا سبب سعي دول الاتحاد الأوروبي لإضافة بيلاروس إلى جدول الأعمال.

وحظي قرار بحث قضية بيلاروس بتأييد 25 دولة في المجلس معظمها من الدول الغربية، وعارضت فنزويلا والفلبين إجراء هذه المناقشة، بينما امتنعت 20 دولة نامية وناشئة عن التصويت.

وندد مبعوث بيلاروس يوري أمبرازفيتش بهذه الخطوة ووصفها بأنها "شكل من أشكال التدخل المباشر في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة" من جانب دول الاتحاد الأوروبي.