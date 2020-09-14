قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن هناك 171 ألف عقار مخالف في المحافظة، يتركز أغلبهم في الريف.

وأضاف خلال حواره لبرنامج «مساء Dmc»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الأحد، انه تم تخفيض رسوم التصالح في المحافظة بنسب تتراوح بين 25 حتى 40%، وتوحيد قيمة سعر رسم متر المخالفة في القرى المقدرة بـ50 جنيهًا، مشيرًا إلى مضاعفة الإقبال على المراكز التكنولوجية نتيجة للقرارين.

وتوقع زيادة الإقبال على المراكز التكنولوجية خلال الأيام المقبلة، لافتًا إلى استمرار العمل بها حتى ساعات متأخرة.

وعن تفاصيل دفع مواطن في كفر الشيخ 33 مليون جنيه كرسوم للمخالفات، أوضح أن تلك المخالفة تتعلق بتسعة عقارات مجاورة في موقع واحد، لافتًا إلى أن المواطن فضل دفع القيمة كاملة.

وأشار إلى إتاحة خصم بنسبة 25% من القيمة الإجمالية لمن يدفع رسوم المخالفة كاملة، موضحًا أن هذا القرار يفيد مخالفي البناء في القرى.