الأمم المتحدة تكشف عن مراسلات لها مع كمبوديا بشأن ناشط تايلاندي مفقود

جددت الأمم المتحدة اليوم الإثنين، مساعيها للحصول على إجابات بشأن قضية الناشط السياسي التايلاندي المفقود، وانشاليرم ساتساكسيت، الذي اختطف في كمبوديا في الرابع من يونيو الماضي.

وشملت الجهود الجديدة الإفراج عن مراسلات للأمم المتحدة مع السلطات الكمبودية، التي وافقت على مضض على التحقيق بشأن اختفاء الناشط 37 عاما، وذلك بعد انتشار حالة من الغضب الدولي.

وفي رسالة بتاريخ 15 من يوليو الماضي، أعرب خبراء من الأمم المتحدة عن قلقهم بشأن عدم إحراز أي تقدم فيما يتعلق بالتحقيقات، وأشاروا إلى التزام كمبوديا بإجراء تحقيق مناسب في حادث الخطف المزعوم والاختفاء القسري، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وجاء في الرسالة: "نؤكد على أهمية التحرك العاجل للتحقق من مصيره والمكان الذي يوجد به".

ويشار إلى أن وانشاليرم، المنتمي إلى حركة "القمصان الحمراء" المؤيدة للديمقراطية في تايلاند، فر إلى كمبوديا بعد أن استولى الجيش التايلاندي على السلطة بعد الانقلاب الذي وقع في مايو من عام 2014. وظل يقوم بأنشطة سياسية على الإنترنت، مما دفع السلطات التايلاندية إلى إصدار أمر باعتقاله في عام 2018.