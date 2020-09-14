قال عادل النجدي، عميد كلية التربية جامعة أسيوط، إن الدروس الخصوصية مجرمة بالقانون وليست إجراء سليمًا، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم قررت بدء العام الدراسي الحالي 2020 – 2021 بالإجراءات الشرعية.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن إجراءات التربية والتعليم تعالج ما يعانيه الطلاب في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الطالب لا يتعلم بشكل جيد عبر الأونلاين فقط.

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم اعتمدت نظام التعليم المدمج الذي يجمع بين التعليم المباشر والتعليم أونلاين، لافتًا إلى أن القنوات التعليمية متاحة للكل، فضلًا عن القرار الوزاري المنظم لمجموعات التقوية.

وذكر عميد التربية بجامعة أسيوط أن مجموعات التقوية تتم داخل المدرسة ويتم انتقاء أفضل المعلمين بها، قائلًا إن الطالب لديه حرية اختيار المعلم الأفضل في المنطقة، إضافة إلى أن الأماكن مجهزة بأفضل الإجراءات التي تراعي الاشتراطات الصحية، بأسعار أقل مقارنة بالسناتر.

من جانبه نفى تغيان السيد، مدرس لغة إنجليزية، تجريم الدروس الخصوصية، متابعًا: «التشريع المقدم من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لم يُوافق عليه ولم يصدر تشريعًا نهائيًا بشأنه، والدروس الخصوصية ليست حراما».

ولفت إلى أن الدروس الخصوصية توقفت وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمنع التجمعات وليس تجريم الدروس الخصوصية، متسائلًا عن جدوى حصول المعلم على 1700 جنيه في ظل الظروف المعيشية الصعبة.