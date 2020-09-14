اليابان توقف استيراد لحوم الخنازير من ألمانيا بسبب الحمى الأفريقية

أفادت البيانات الصادرة عن الحكومة الألمانية بأن اليابان انضمت إلى كل من الصين وكوريا الجنوبية في حظر استيراد لحوم الخنازير الألمانية، عقب ظهور أول حالة إصابة مؤكدة رسميًا بحمى الخنازير الأفريقية في ألمانيا.



جاء ذلك وفقا لما أعلنته وزارة الزراعة الألمانية في برلين اليوم الاثنين، وأشارت الوزارة إلى أنها لا تزال تجري محادثات لإبرام اتفاقات تهدف إلى قصر وقف الاستيراد على منتجات المصانع الواقعة في المنطقة التي ظهرت بها حالة الإصابة فقط، وليس من كل أنحاء ألمانيا، وفقًا لما هو معمول به في الاتحاد الأوروبي بشأن نحو 70% من صادرات لحوم الخنازير.



وأوضحت الوزارة أن هناك وقفا فعليا للتصدير للحوم الخنازير من ألمانيا إلى معظم الدول من خارج الاتحاد الأوروبي منذ الإعلان في الأسبوع الماضي عن ثبوت اكتشاف حالة إصابة في خنزير بري نافق في ولاية براندنبورج، وذلك نظرًا لأنه لا يمكن إعطاء شهادة تفيد بأن ألمانيا خالية من حمى الخنازير.



وذكرت الوزارة أنه لم يثبت حتى الآن اكتشاف حالة أخرى لهذا المرض غير الخطير على الإنسان في أنحاء ألمانيا.