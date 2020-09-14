مسؤول بالصحة: نسبة الإشغال في مستشفيات الحميات 40%

قال الدكتور إيهاب كمال، مدير عام إدارة الحميات بوزارة الصحة، إن معدل الإشغال في الأسرة الداخلية لمستشفيات الحميات يبلغ 40% من السعة الكلية، مضيفًا: «نسبة الإشغال تصل من 75 لـ80% في أسرة الرعاية، وما بين 35 لـ40% لأجهزة التنفس الصناعي».

وأضاف كمال، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الأحد، أن المعدلات مستقرة منذ حوالي ثلاثة أسابيع، منوهًا بوجود 43 مستشفى حميات على مستوى الجمهورية.

وذكر أن مستشفيات الحميات والصدر قدمت إنجازات كبيرة خلال أزمة كورونا، إضافة إلى أنها كانت خط الدفاع الأول، لافتًا إلى إصابة الكثير من العاملين بهذه المستشفيات بفيروس كورونا، فضلًا عن وفاة آخرين.

وأكد أن العاملين اكتسبوا خبيرة كبيرة جراء أزمة كورونا، ليصبح التعامل مع الأمر أسهل بكثير، ما يزيد من ثقة العاملين بالقطاع في التعامل مع المرضى، مشيرًا إلى وعي المواطنين بضرورة استعمال وسائل الوقاية الشخصية.