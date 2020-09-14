 إصابة جندي لبناني جراء إطلاق نار على حاجز عسكري في بعلبك - بوابة الشروق
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إصابة جندي لبناني جراء إطلاق نار على حاجز عسكري في بعلبك

بيروت - د ب أ:
نشر في: الإثنين 14 سبتمبر 2020 - 10:55 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 سبتمبر 2020 - 10:55 ص

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، إصابة جندي جراء إطلاق النار على حاجز عسكري في مدينة بعلبك بسهل البقاع شرق لبنان.

وقالت قيادة الجيش -مديرية التوجيه، في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة الوطنية للإعلام- إن الحادث وقع أمس الأحد أثناء مرور سيارة جيب على حاجز للجيش في منطقة الكيال - بعلبك.

ووفق البيان، حاول عناصر الحاجز توقيف السيارة لكنها لم تمتثل لأوامرهم، وأقدم من بداخلها على إطلاق النار باتجاههم ما اضطرهم إلى الرد بالمثل.

وأشار البيان إلى إصابة أحد العسكريين، في حين فر مطلق النار إلى جهة مجهولة، وتتم المتابعة لتوقيفه.

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