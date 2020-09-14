هل يرى الأمريكيون أن ترامب لا يحترم الجيش ورموزه؟

أسابيع قليلة وينطلق التصويت العام للانتخابات الرئاسية الامريكية، ليكون الأمريكيون أمام خيارين التمديد للرئيس الحالي دونالد ترامب أو خوض تجربة مختلفة بمنح الثقة للمرشح الديموقراطي جو بايدن.

ومع قرب التصويت، تطرح تساؤلات كثيرة لاستطلاع رأي الناخبين الأمريكيين، والتي توضح وجهة نظرهم حيال المترشحين في النقاط المختلفة، ومن بين تلك الأسئلة التي طرحها استطلاع رأي قامت به محطة "إيه بي سي" الأمريكية، من بين المرشحين يحترم الجيش الأمريكية بشكل أكبر؟.

وحلل النتائج تقرير نشرته "نيوزويك الأمريكية"، وأشارت أول النتائج بأن الناخبين المستقلين غالبيتهم _65 بالمائة_ يعتقدون بأن بايدن يحترم الجيش ورموزه بشكل أكبر، بينما حصل على ترامب على 35 بالمئة من الأصوات.

وبشكل أكثر تفصيلاً تم طرح هذا السؤال على الناخبين أصحاب التوجهات الحزبية، وجاءت النتائج في كلا الحزبين ترجح كفة بايدن ولكن بنسب مختلفة؛ حيث يرى 93 بالمئة من الديموقراطيين أن بايدن تجمعه برموز العسكرية احترام متبادل، بينما اعتقد 81 بالمئة من الجمهوريين أن رئيسهم يتمتع بتلك الصفة.

وتابع التقرير، أن هناك أسبابًا وراء ذلك، من أهمها تصريحات ترامب في عدد من المناسبات؛ إذ نقلت مجلة " ذا أتلانتك" عن مصادر لها، بأن الرئيس الأمريكي وصف المحاربين القدامى في أحد اجتماعاته بأنهم "مصاصو دماء".

كذلك كانت الإشارة للسيناتور جون ماكين بأنه " خاسر" من ضمن المآخذ التي تحملها ترامب، حيث ان ماكين من بين أشهر المحاربين القدامى في حرب فيتنام ويحمل عدداً من الأنواط والأوسمة العسكرية.

وعاد ترامب في تلك التصريحات، ولكن بطريقة لم تكن لائقة على حد وصف التقرير، بأنه يحب الأشخاص الذي تم أسرهم في الحروب.

ولم يشر التقرير لمواقف كثيرة للمرشح جو بايدن ظهر من خلالها احترامه لـ" الجيش الامريكي"، بل اكتفى فقط بصورة له وهو يحيي أحد أفراد الجيش أثناء حضوره حفل إحياء ذكرى 11 سبتمبر في النصب التذكاري الوطني.

ومن الممكن اعتبار أن صمت بايدن قد أنقذه في تجميل صورته أمام الأمريكيين.