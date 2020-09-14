الصحة: أكثر من 70 متطوعاً تقدموا لتجارب لقاح كورونا

حسام حسني: إذا أثبتت الدراسات الأولية نجاح اللقاح الروسي سنكون من أوائل الداعمين له

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن هناك 6 آلاف متطوع لإجراء التجارب السريرية على لقاح كورونا الصيني، منوهًا بأن اللقاح هو الأمل الوحيد للعالم أجمع.

وأضاف حسني، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء الأحد، أن المتطوع يجب أن يتخطى 18 عامًا، ويكون سليمًا من الأمراض المزمنة والمناعية والأورام، موضحًا أن المتطوع عليه تسجيل بياناته على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، لوضعه في المكان المناسب له.

وأوضح أن مركز المصل واللقاح هو المكان الأنسب لإجراء هذه التجارب وتلقي اللقاح، مضيفًا: «الأعداد اللي سجلت كمتطوعين لسة مش اللي احنا عاوزينها، 70 واحد سجلوا».

واستطرد: «لا اللجنة العلمية ولا وزارة الصحة ولا القيادة السياسية تسمح بأن يكون مصري واحد فأر تجارب»، مشيرًا إلى بدء التجاري في عدد من لدول، مثل الإمارات والأردن والبحرين وإنجلترا.

ولفت إلى أن القيادة السياسية تتابع باستمرار ما يحدث من لقاحات، متابعًا: «إذا أثبتت الدراسات الأولية نجاح اللقاح الروسي، فإننا سنكون من أوائل الداعمين له، مثلما تابعنا لقاح أكسفورد».