رئيس جنوب أفريقيا يناقش خطة التعافي الاقتصادي وإجراءات مكافحة كورونا

من المقرر أن يرأس، رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا اجتماعا للمجلس القومي للتنمية الاقتصادية والعمل، غدا الثلاثاء، لمناقشة سير التقدم في خطة التعافي الاقتصادي حسبما جاء في بيان للرئاسة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن رامافوسا سيرأس أيضا اجتماعا لمجلس التنسيق التابع له لبحث الاستجابة لوباء فيروس كورونا.

يذكر أن رئيس جنوب أفريقيا أعلن في الأسبوع الماضي أنه يعتزم إلقاء خطاب على الأمة هذا الأسبوع ، الأمر الذي أثار التكهنات حول احتمال قيامه بتخفيف القيود المفروضة لاحتواء انتشار مرض كوفيد-19.

يشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا وصل اليوم إلى 469 ألفا و793 والوفيات 15 ألفا 447 والمتعافين 577 ألفا و906.