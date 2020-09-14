أعرب رئيس شركة بومباردييه للنقل، داني دي بيرنا، عن سعادته بالاجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمدة ثلاث ساعات، معقبًا: «كانوا ساعتان وخمسون دقيقة من الاستماع ودقيقة أو اثنتين لأقول أننا نستطيع الاتفاق».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الأحد، أن السيسي كان مصممًا على الحصول على اتفاق بتكلفة فعالة للغاية، مشيرًا إلى أنهم استطاعوا الوصول لتخفيض في التكلفة، وإنهاء المفاوضات بتوقيع العقد.

وأكد أن مصر دولة مهمة بالنسبة للشركة، متابعًا: «رغبنا في بناء مونوريل القاهرة لسنوات عديدة، هذا برنامج خضع لسنوات عديدة من النقاش، وبالنسبة لنا نعتقد أن هذه هي البداية لعمل العديد والعديد من الأعمال هنا».

واستطرد: «كما شرح الرئيس بوجود مصر في مركز البنية التحتية الأفريقية، نستطيع عمل الكثير، وهنا في مصر نستطيع أن نجعل مصريين أكثر يُصدروا خارج مصر وهذا شيء نناقشه مع الحكومة الآن».