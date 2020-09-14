مسئول يمني: الحوثيون يدفعون المهاجرين إلى خطوط النار

اتهم معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، اليوم الاثنين، مليشيا الحوثي بتجنيد المهاجرين بصورة غير شرعية واللاجئين الأفارقة، والدفع بهم لمحارق الموت للقتال والقيام بمهام لوجستية خلف خطوط النار.



وقال الإرياني في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إن وتيرة تجنيد المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين الأفارقة يأتي مع ارتفاع فاتورة خسائر المليشيا البشرية جراء مغامراتها العسكرية ومعاركها الخاسرة بجبهات مأرب والجوف والبيضاء".



ودعا الإرياني، المنظمات الدولية المعنية باللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية لإدانة "عمليات تجنيد المليشيا الحوثية للمهاجرين واللاجئين الافارقة واستغلالهم في أعمال قتالية باعتبارها انتهاك صارخ للقانون الدولي".



كما طالب تلك المنظمات، إلى الحيلولة دون استخدام المهاجرين واللاجئين "وقودا للسياسات الايرانية التخريبية في اليمن والمنطقة".