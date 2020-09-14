 العراق: مقتل ممول لمعسكرات داعش واعتقال قيادي آخر خلال عملية إنزال جوي للتحالف في الرطبة - بوابة الشروق
الإثنين 14 سبتمبر 2020 12:32 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

العراق: مقتل ممول لمعسكرات داعش واعتقال قيادي آخر خلال عملية إنزال جوي للتحالف في الرطبة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 14 سبتمبر 2020 - 12:18 م | آخر تحديث: الإثنين 14 سبتمبر 2020 - 12:18 م

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، مقتل الممول الرئيسي لمعسكرات "داعش" في الرطبة، وإلقاء القبض على قيادي مهم بالتنظيم بإنزال جوي لطيران التحالف الدولي والوحدة التكتيكية الأولى لجهاز مكافحة الإرهاب.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أنه بأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي مع الوحدة التكتيكية الأولى مِن أفراد جهاز مكافحة الإرهاب إنزالا، في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار، الأمر الذي أسفر عن مقتل إرهابي يعد الممول الرئيسي لمعسكرات داعش في الرطبة، كما ألقى القبض على قيادي مهم مِن عصابات داعش الإرهابية، وعادت القوة إلى قواعدها.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك