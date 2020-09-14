صندوق استثمار دولي يستحوذ على حصة في شركة مصرية

استحوذ صندوق ازدهار للاستثمار المباشر، الذي أسسته مؤسسات دولية على حصة في شركة مصرية تعمل في المجال الطبي.

وأعلن الصندوق، اليوم، عن شراء حصة غير حاكمة في مجموعة طبية من خلال صندوق ازدهار مصر لرأس المال المتوسط.

وتتنوع مساهمات الصندوق بين مجموعة من المؤسسات العالمية، على رأسها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبى، ومجموعة سي دي سي البريطانية، والبنك الهولندي للتنمية، ومجموعة من المستثمرين المصريين.

وبرر الصندوق استثمار في هذه الشركة المصرية تحديدا، بأنها أكبر مقدمي الخدمات الصحية في منطقة الدلتا. حيث تمتلك الشركة حاليا مستشفى في مدينة الزقازيق وأخرى في مدينة المنصورة، بالإضافة إلى سلسلة معامل في الإسكندرية والدلتا، وتعتزم افتتاح عدة مستشفيات بجانب التوسع في سلسلة المعامل في السنوات المقبلة.

وقال دكتور عماد برسوم العضو المنتدب لازدهار: "يمتلك فريق إدارة المجموعة الطبية المصرية خبرات واسعة في المجال الصحي علاوة على الأداء المتميز. ونتطلع إلى توفير الدعم اللازم لهم وزيادة استثماراتنا في مستشفيات ومعامل الشركة".

وقال: "نهدف إلى تعزيز جهودنا الرامية إلى تطوير أنظمة وهيكل الإدارة والحوكمة للشركة وذلك حتى تصبح أحد الرائدين في قطاع الخدمات الصحية في مصر".

يشار إلى أن صندوق ازدهار تأسس عام 2016 بهدف الاستحواذ والاستثمار في الشركات متوسطة الحجم بالسوق المحلية، تمهيدًا لتأهيلها لطرح حصة من أسهمها بالبورصة المصرية، أو إحدى البورصات العالمية، أو البيع لمستثمر مالي أو استراتيجي.