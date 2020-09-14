رفض ريني فايلر المدير الفني للأهلي الربط بين التعادل السلبي مع الاتحاد السكندري في الجولة 27 من الدوري بانشغال اللاعبين بالاحتفال بحسم التتويج باللقب، مؤكدا أنه راض عن نتيجة اللقاء.

قال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "التعادل وارد، فهو جزء من كرة القدم، نلعب ضد خصم قوي، حرمنا من اللعب بطريقتنا، وهذا طبيعي، وحققنا نقطة جيدة".

وأضاف المدرب السويسري "بالتأكيد طرد أحمد فتحي غير خطتي للمباراة خاصة أمام فريق قوي مثل الاتحاد السكندري.. ولعبنا على التعادل وهذا أفضل من الخسارة".

وتابع "لا أشغل بالي، وقليلا ما أتحدث عن التحكيم، أركز في عملي فقط، والحكم يحترم القوانين ولا يفكر في مجاملة فريق على حساب الآخر"، وذلك ردا على تحيز حكم اللقاء إبراهيم نور الدين ضد الأهلي.

وشدد المدير الفني للأهلي "لا أفكر في الأمور النفسية، وانشغال اللاعبين بالاحتفال، نتفوق بفارق 20 نقطة، سنحتفل بالتتويج في المباراة القادمة أو ما تلاها".

وأكد "لم نرتب لأي احتفالات، بل ركزنا على الاستشفاء وتحضير اللاعبين بدنيا للمباراة".

واستطرد "أختار اللاعبين حسب ظروف كل مباراة وطبيعة المنافس، ولا أعمد تغيير التشكيل باستمرار، لماذا أتعمد تعديل التشكيل دائما؟ لمصلحة من؟".

وأشار "أتفق أن أجايي بعيد عن مستواه، ونعمل معه بجدية في التدريبات لاستعادة أدائه"، موضحا "استبدال ربيعة تفاديا لتفاقم إصابته بعد شعوره بآلام عضلية".

وأتم ريني فايلر "نركز في كل مباراة على حدة لتحقيق أفضل نتيجة، وكل ما يشغلني الاستعداد بقوة للمباراة القادمة ضد المقاصة دون التفكير في أي احتفال".