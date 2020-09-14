محافظ قنا عن قانون التصالح: كان لازم يبقى في حد لاستنزاف موارد الدولة

الداوودي عن ترويج الإخوان أن الدولة تستغل قانون التصالح لهدم المنازل: ماحصلش ومش هيحصل

قال اللواء أشرف الداوودي، محافظ قنا، إن احترام القانون، من ضمن أهداف قانون التصالح، معقبًا: «كان لازم يبقى في حد لاستنزاف موارد الدولة».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لنشرة أخبار «الآن»، المذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن المخالفات كانت تعوق التنمية بسبب كثرة الاحتياج والإنفاق على البنية التحتية، مشيرًا إلى تخفيض رسوم التصالح، وهو ما انعكس على نسبة التقدم بالطلبات في قنا.

وتابع: «المبلغ اللي خدناه من رسوم التصالح في قنا مابيكفيش بنية تحتية لشارعين»، مؤكدًا أن «الخير كله سيعود على المواطن»، نتيجة تطبيق قانون التصالح، بحسب تعبيره.

وردًا تروجه منصات الإعلام الإخوانية عن أن الدولة تستغل القانون لهدم المنازل على رؤوس أصحابها، علق محافظ قنا: «اتصل بأي رقم عشوائي في المحافظة واسأل لو كنا هدمنا بيت واحد.. ماحصلش ومش هيحصل».