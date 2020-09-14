ترامب يدافع عن عقده تجمعا انتخابيا في قاعة مغلقة

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، عن عقده تجمعاً في قاعة مغلقة لحملته الانتخابية في مدينة هندرسون، بولاية نيفادا أمس الأحد على الرغم من استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، بقوله لصحيفة لاس فيجاس ريفيو جورنال إنه لم يتعرض لأي خطر بشكل شخصي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ترامب قوله في مقابلة للصحيفة، "إنني كنت على خشبة المسرح وهي بعيدة جداً.. وهكذا لم أكن قلقا على الإطلاق."

كان التجمع الانتخابي الذي عقده ترامب في أحد مستودعات هندرسون هو أول تجمع داخل مكان مغلق للحملة منذ نحو ثلاثة أشهر. وقد حضر الآلاف من أنصار الرئيس هذا الحدث ، ولم يلتزم سوى عدد قليل منهم بتعليمات التباعد الاجتماعي أو ارتداء أقنعة الوجه (الكمامات) للحماية ضد الفيروس الفتاك.

وقال حاكم الولاية الديمقراطي ستيف سيسولاك إن الرئيس كان "لا مبالياً وأنانياً" ، وقد عرض أنصاره للخطر.

ووصف ترامب سيسولاك في المقابلة مع الصحيفة بأنه "سياسي انتهازي ".