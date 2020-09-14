وزير خارجية لوكسمبرج: استقرار العالم العربي سيعود بالنفع على أوروبا

قال وزير خارجية لوكسمبرج، جان سلبورن، إن دولته صغيره لكنها من الدول المؤسسة للاتحاد الأوروبي، منوهًا بأن هناك صداقات تجمعه مع كثير من المسؤولين العرب، مثل: أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأيمن الصفدي وزير الخارجية وشئون المغتربين في الأردن، ومعظم حكام دول الخليج.

وأضاف سلبورن، أثناء لقاء ببرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأخد، أن العالم العربي يمر بنفس المراحل التي مرت بها أوروبا، معقبًا: «إننا غير مؤهلين لإعطاء دروس للعالم العربي أو دفعها لنموذج معين من الديموقراطية».

وذكر أنه «يجب النظر إلى العالم العربي بعيون عربية وليست أوروبية»، داعيًا العالم العربي أن يكون أكثر اتحادًا مستغلًا وحدة اللغة والثقافة، للوصول إلى أكبر قدر من الاتحاد.

وأكد أن تحقيق الاستقرار في العالم العربي سيعود بالنفع على أوروبا، مستطردًا: «مصالح مشتركة ومتبادلة للجميع».

وتابع وزير خارجية لوكسمبرج: «يجب أن نعمل معا من أجل حقيق أكبر قدر من المنفعة المشتركة، التي تعود بالنهاية على شعوبنا سواء في أوروبا أو في العالم العربي والإسلامي».