وزير خارجية لوكسمبورج: مساعدة مصر يجب أن تكون بزيادة الاستثمارات الأوروبية فيها

جان أسلبورن: الأمور في المنطقة العربية لا يمكن أن تتحرك بدون مصر

قال وزير خارجية لوكسمبورج، جان أسلبورن، إن دولته تقوم بممارسة ضغوط سياسية هائلة على تركيا لسحب المرتزقة من الأراضي الليبية، معقبًا: «كل التقدير للرئيس السيسي لالتزامه بأقصى دراجات الهدوء في ليبيا».

وأضاف أسلبورن، أثناء لقاء ببرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الأزمة الليبية شديدة التعقيد، معربًا عن رغبته في نزع أسلحة كل المليشيات.

واستطرد: «مساعدة مصر يجب أن تتم من خلال زيادة الاستثمارات الأوروبية هناك.. مصر دولة قوية متماسكة وتعمل بجدية، ويجب أن نقف بجانبها، وتخطت نقطة البداية وتسير بقوة على الطريق الصحيح».

وأكد وزير خارجية لوكسمبرج، أن الأمور في المنطقة العربية لا يمكن أن تتحرك بدون مصر.