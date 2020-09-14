الكهرباء: 61 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء في قطاع شمال الشرقية

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن إجمالي الاستثمارات في نطاق قطاع شمال الشرقية، والذي يبلغ عدد المشتركين به حوالى 870 ألف مشترك ويضم حوالى 61 مركزا وقرية، بلغ حوالي 61 مليون جنيه خلال الفترة من 1/7/2019 حتى يونيو ،2020، كخطة استثمارية وخطة طموحة.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أنه تم إحلال وتجديد 454977 متر موصلات جهد منخفض، و55422 كجم موصلات جهد متوسط، و13127 متر كابلات جهد منخفض، و39011 متر كابلات جهد متوسط، و3991 عمود جهد منخفض، و507 أعمدة جهد متوسط، و33 محول قدرات مختلفة، و17 كشكا كاملا بالمحول، و2 أكشاك فارغة، و8 موزعات حلقية، و12 صندوق توزيع جهد منخفض، و25 كبينة ولوحة توزيع، و23 سكينة ثلاثية.

وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار؛ فقد تم تحرير عدد 10 آلاف محضر بقيمة تصل إلى حوالي 9 ملايين جنيه.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، مشددا على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، مشيرا إلى الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.