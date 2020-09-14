سان جيرمان يساند نيمار بعد أزمة مباراة مارسيليا

دعم باريس سان جيرمان نجمه البرازيلي نيمار جونيور، بعد أزمته في مباراة مارسيليا التي أقيمت مساء أمس الإثنين، وشهدت أحداث مثيرة.

وكان نيمار قد تحصل على بطاقة حمراء في مباراة الأمس، أمام مارسيليا، بعد تعمده ضرب لاعب مارسيليا، ألفارو جونزاليس خلال نهاية اللقاء، وأكد النجم البرازيلي أن لاعب الخصم ناداه بالقرد.

وقال النادي في بيان رسمي:«يدعم بقوة نيمار جونيور الذي أخبره أنه كان ضحية إهانات عنصرية من قبل لاعب معارض».

وأضاف:«يذكر النادي أنه لا يوجد مكان للعنصرية في المجتمع أو كرة القدم أو في حياتنا ويدعو الجميع للتحدث ضد جميع مظاهرها في جميع أنحاء العالم»

وأكمل:«لأكثر من 15 عامًا، كان النادي ملتزمًا بشدة بمكافحة جميع أشكال التمييز إلى جانب شركائه».