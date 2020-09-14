صديقه: صالح جمعة وقع لـ الزمالك في حضور مرتضى منصور

كشف محمد صبحي لاعب إنبي السابق، وصديق صالح جمعة، عن توقيع لاعب الأهلي مع نادي الزمالك منذ أسبوعين.

وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "النهار": "جمعتني مكالمة بيني وبين صالح جمعة ظهر اليوم، هو وقع لـ الزمالك منذ أسبوعين".

وأوضح: "عبد الله جمعة كان له دور كبير في الموضوع، وجلس مع مرتضى منصور وأمير مرتضى، ومتأكد أنه وقع للزمالك بنسبة مليون في المائة".

وتابع: "صالح جمعة حرر محضر في قسم العجوزة إثبات حالة بأنه لم يشارك ولم يلعب مع الأهلي، كإجراء قانوني، وأنه خارج حسابات المدرب، لو لم يلعب صالح 10% من نسبة المشاركة فحقه أن يفسخ عقده".

واختتم: "صالح يريد أن ينتقل إلى الزمالك لكي يثبت نفسه، وقال لي لو الفرصة أتت لي في أي مكان أو الزمالك سأقاتل لكي أعود إلى منتخب مصر، وقال لي إن المدير الفني رينيه فايلر تغير بعد فترة تفشي فيروس كورونا".