إيران تلغي خططها لطرح صكوك إسلامية بضمان النفط للجمهور

ألغت إيران خططا لتمكين أفراد الشعب من الاستثمار في إنتاج النفط في البلاد عن طريق صكوك إسلامية، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن وسائل إعلام رسمية اليوم الاثنين.



وكان الرئيس حسن روحاني أعلن عن هذه الخطط لأول مرة في أغسطس الماضي كجزء من الجهود المبذولة للسيطرة على السيولةالنقدية والتغلب على آثار كل من العقوبات الأمريكية وفيروس كورونا، على الاقتصاد الإيراني المريض.



وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية آنذاك، أن الخطط ستشمل عمليات بيع مسبق لبراميل النفط في إيران، أو إصدار سندات "السلف" الإسلامية، التي تشبه العقود الآجله.



كان الرئيس الإيراني حسن روحاني صرح أمس الأحد بأن عائدات بلاده من صادرات النفط تراجعت بأكثر من النصف خلال العام الإيراني الماضي مقارنة بتوقعات كانت أصدرتها الحكومة للعام السابق.



وقال روحاني إن مبيعات النفط، التي تمثل المصدر الرئيسي للعملة لإيران، وصلت لما يزيد قليلا عن 20 مليار دولار في الاثني عشر شهرا المنتهية في مارس من العام الجاري.



وتتعرض إيران لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة بعد انسحاب الأخيرة في مايو عام 2018 من الاتفاق النووي الذي كانت أبرمته برفقة المانيا وفرنسا والصين وروسيا وبريطانيا، مع طهران عام 2015.