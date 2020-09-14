مسئول ألماني: يمكن الاتفاق سريعا على عودة الجماهير إلى الاستادات

أعرب هيلجه براون، رئيس ديوان المستشارية الألمانية، عن اعتقاده بإمكانية الاتفاق سريعًا على عودة الجماهير مرة أخرى إلى الاستادات.



جاء ذلك في أعقاب المحادثات التي أجراها السياسي المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الاثنين مع الولايات، وقال براون إن العودة سيناريو محتمل.



وخلال اجتماع مغلق لكتلة الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، قال براون إن التقارب حقق تقدما كبيرًا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر مرهون بالمحادثات الحاسمة للولايات غدا الثلاثاء.



من جانبه، حث وزير الصحة الألماني ينس شبان على تطبيق نهج موحد وقواعد موحدة بأكبر قدر ممكن في كل الولايات.



وسيجري رؤساء مكاتب رؤساء الحكومات الألمانية غدًا مجددًا مشاورات حول عودة الجماهير إلى الاستادات والصالات الرياضية.



وأعرب براون عن اعتقاده بأن الحظر المطلق دائما ما يكون صعبا، وقال إنه إذا تمكنت جهة ما من إثبات أن لديها خطة نظافة صحية متطورة، فغالبا سيكون من الصعب عندئذ فرض حظر مطلق.