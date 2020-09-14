 متحدث التنمية المحلية يشكو عدم تواصل «90 دقيقة» معه.. وأسامة كمال: ندين بالاعتذار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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متحدث التنمية المحلية يشكو عدم تواصل «90 دقيقة» معه.. وأسامة كمال: ندين بالاعتذار

هديل هلال
نشر في: الإثنين 14 سبتمبر 2020 - 9:33 م | آخر تحديث: الإثنين 14 سبتمبر 2020 - 9:33 م

قال الإعلامي أسامة كمال، إن الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أعرب عن حزنه؛ بسبب إعلان «كمال» على الهواء عدم استجابة المسؤولين في وزارة التنمية المحلية والإسكان بعد التواصل معهم.

وأضاف كمال، خلال تقديمه لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن متحدث التنمية المحلية أشار إلى أن هاتفه مفتوح للجميع، ولم يتلقَ اتصالًا من البرنامج.

وأوضح الإعلامي أنه سيجري تحقيقًا بين الزملاء والأصدقاء داخل البرنامج للتحقق من الأمر، متابعًا: «ندين بالاعتذار لعدم التواصل إذا حدث ولو تواصلوا لينا عندك فنجان قهوة».


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