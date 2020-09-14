قال الإعلامي أسامة كمال، إن الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أعرب عن حزنه؛ بسبب إعلان «كمال» على الهواء عدم استجابة المسؤولين في وزارة التنمية المحلية والإسكان بعد التواصل معهم.

وأضاف كمال، خلال تقديمه لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن متحدث التنمية المحلية أشار إلى أن هاتفه مفتوح للجميع، ولم يتلقَ اتصالًا من البرنامج.

وأوضح الإعلامي أنه سيجري تحقيقًا بين الزملاء والأصدقاء داخل البرنامج للتحقق من الأمر، متابعًا: «ندين بالاعتذار لعدم التواصل إذا حدث ولو تواصلوا لينا عندك فنجان قهوة».