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ألمانيا: معامل أخرى أكدت تسمم نافالني

برلين - د ب أ:
نشر في: الإثنين 14 سبتمبر 2020 - 10:58 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 سبتمبر 2020 - 10:58 ص

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، في برلين، أن مختبرات متخصصة أخرى في فرنسا والسويد أكدت تسمم المعارض الروسي أليكسي نافالني بغاز الأعصاب من مجموعة نوفيتشوك.


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