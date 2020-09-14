ألمانيا: معامل أخرى أكدت تسمم نافالني

الأكثر قراءة
السد العالي جاهز.. الري تطمئن المصريين حول فيضان النيل والأمطار
محمد أنور السادات يطعن لوقف انتخابات مجلس النواب
الأعلى للإعلام يفتح تحقيقا مع رضوى الشربيني بعد حديثها حول «غير المحجبات»
الزراعة: 50 جنيها قيمة لا تذكر مقابل المكاسب التي تتحقق للمواطن
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، في برلين، أن مختبرات متخصصة أخرى في فرنسا والسويد أكدت تسمم المعارض الروسي أليكسي نافالني بغاز الأعصاب من مجموعة نوفيتشوك.