ألمانيا: معامل أخرى أكدت تسمم نافالني

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، في برلين، أن مختبرات متخصصة أخرى في فرنسا والسويد أكدت تسمم المعارض الروسي أليكسي نافالني بغاز الأعصاب من مجموعة نوفيتشوك.