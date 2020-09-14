حمادة أنور: الزمالك والرجاء هما الأفضل حاليا من بين فرق المربع الذهبي

تحدث حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك، عن رفض إدارة الأبيض لتأجيل مواجهات دوري أبطال إفريقيا، كما أشار إلى أن فريقه والرجاء البيضاوي المغربي هما الأفضل في الوقت الحالي من بين فرق المربع الذهبي الإفريقي.

وتأجلت مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى شهر أكتوبر المقبل، بسبب انتشار وباء كورونا في المغرب، التي يشارك منها فريقان المربع الذهبي.

وقال أنور في تصريحات إذاعية:«أمير مرتضى رفض التأجيل خلال حضوره في اجتماع الاتحاد الإفريقي، استغربت موقف أحد الفرق بالموافقة على التأجيل، لكن فريقي جاهز للمشاركة، والشكل العام حاليا يقول إن الزمالك والرجاء هما الأفضل في المربع الذهبي».

وحول مباراة الزمالك والإنتاج الحربي قال:«لعبنا على الثلاث نقاط، وهناك وفرة في لاعبي الزمالك، فاليوم إسلام جابر لعب في مركز الجانب الأيسر وإمام عاشور أيضا والثنائي لعبا بشكل جيد».