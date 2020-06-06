مخاوف من ارتفاع إصابات كورونا في هونج كونج بعد عودة الطلاب للمدارس

حذر خبير في مجال الصحة في هونج كونج، اليوم الاثنين، من أن حالات الإصابة بفيروس كورونا قد ترتفع مجددا في ظل عودة العاملين بالمكاتب الحكومية لأعمالهم والطلاب للمدارس.

وكانت وزارة الصحة قد سجلت اليوم 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في هونج كونج، ليبلغ إجمالي حالات الإصابات 4958 حالة.

ونقلت صحيفة ساوث تشاينا مورنيج بوست عن الطبيب ليونج شي شيو القول، إن الاحتفال المقبل الذي يجرى في الأول من أكتوبر ربما يشهد خروج الكثير من المواطنين للخارج، في أعقاب تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي.

وأضاف: "يبدو أن هناك ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا على مدار اليومين الماضيين، ربما بسبب موجة ثانية من فيروس كورونا".

وقد سجلت هونج كونج حالة وفاة واحدة بالفيروس اليوم، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 101 حالة.

وقال ليونج إن الأسبوعين المقبليين يعدان "نقطة تحول رئيسية"، مضيفا أنه في ظل عودة العاملين لمكاتبهم والطلاب لمدارسهم، يمكن أن تحدث زيادة في أعداد حالات الإصابة بين عائلات مختلفة.