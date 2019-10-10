وزير الأوقاف السوداني يثمن الترحيب الدولي بتطور الحريات الدينية في بلاده

ثمن وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني نصرالدين مفرح، صدور بيان مشترك من مجموعة كبيرة من دول العالم، للترحيب بالتطور الكبير الذي تشهده بلاده في مجال حقوق الإنسان والحريات لاسيما الدينية.

وقال مفرح، في بيان اليوم الاثنين، إن هذا الموقف المشترك بين عدد من الدول المؤثرة في المشهد العالمي يعد شهادة بأن البلاد تسير في طريق تحقيق أهداف ثورة ديسمبر، التي كانت شعاراتها حرية وسلام وعدالة، مشددا على أن مثل هذه الشهادة تلامس جميع هذه الشعارات.

وكانت حكومات أستراليا، كندا، تشيلي، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، النرويج، بولندا، إسبانيا، السويد، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، رحبت في بيان مشترك صدر يوم ٢٦ اغسطس الماضي بـ "عملية الانتقال الديمقراطي والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة المدنية السودانية، وبجهود القيادة المدنية لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في إطار عملية الإصلاح والمصالحة الوطنية التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسينات مهمة، ما ظهر بشكل خاص خطوات السودان إلى الأمام في مجال حرية الدين أو المعتقد".