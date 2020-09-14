نقل عزاء عزمي مجاهد لنادي الزمالك بدلا من الحامدية الشاذلية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إقامة عزاء المرحوم عزمي مجاهد نجم فريق الطائرة بالفريق ومنتخب مصر السابق داخل مقر النادي بميت عقبة بدلا من الحامدية الشاذلية يوم السبت المقبل.

وجاء قرار منصور بسبب قرار وزير الأوقاف بمنع فتح قاعات العزاء بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتوفي عزمي مجاهد يوم السبت الماضي متأثرا بفيروس كورونا.

وكان نجله أمير عزمي لاعب ومدرب الزمالك السابق، قد أعلن تدهور حالة عزمي مجاهد بعد صراعه مع فيروس كورونا.

ويعتبر عزمي مجاهد أحد أبرز أساطير مصر في الكرة الطائرة وأحد رموز الرياضة المصرية بمسيرته الطويلة وشارك في الدورات الأولمبية والبطولات الإفريقية.

وتوج عزمي مجاهد كأحسن لاعب كرة طائرة في أفريقيا عام 1974، وحمل شارة قيادة منتخب مصر وفريق الزمالك 16 عاما حقق خلالها 12 بطولة دوري وكأس، و8 بطولات أفريقية و3 بطولات عربية على مستوى المنتخب.