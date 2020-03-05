ماليزيا تدرس تطبيق جوانب الاستدامة للتعافي الاقتصادي لما بعد كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير المالية الماليزي تنجكو ظفرول عبد العزيز: "إن الحكومة ستدرس تطبيق جوانب الاستدامة ومبادئها للتعافي الاقتصادي لما بعد أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".

وأوضح تنجكو ـ وفقا لوكالة أنباء "برناما" الماليزية، أنه سيتم دراسة الجوانب الاقتصادية الاجتماعية والبشرية والبيئية من حيث التشريعات والسياسات والبرامج التربوية والتوعوية لضمان تنمية متوازنة والحفاظ على رفاهية الشعب.

وأضاف وزير المالية الماليزي أن الكثير من المواطنين يعدون ممارسات المستدامة تكلفةً غير ضرورية دون أن يدركوا أنها تستطيع أن تقلل التكاليف المرتفعة التي تسببها العوامل الخارجية.