 كازاخستان تسجل 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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كازاخستان تسجل 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 14 سبتمبر 2020 - 10:11 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 سبتمبر 2020 - 10:11 ص

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم الإثنين، تسجيل 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد حتى الآن إلى 106 آلاف و855 حالة.

وقالت وزارة الصحة -في بيان نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" الكازاخية- إن البلاد سجلت في الوقت ذاته 30 حالة شفاء تام من الفيروس، مما رفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى مائة ألف و627 حالة.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جراء الفيروس، إذ تم منذ مطلع شهر أغسطس الماضي تسجيل، 29 ألفا و658 حالة إصابة بالفيروس و328 حالة وفاة فيما وصل عدد المتعافيين 6 آلاف و853 حالة.

 


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